Suurepärane Odermatt teenis Wengenis veel ühe võidu

Varasemalt suurslaalomi eksperdina tuntud Odermatt võitis neljapäeval kiirlaskumise ning lisas laupäeval veel teise võidugi, läbides distantsi ajaga 2.25,64. "Mu esitus oli võib-olla mu parim eales. Tulin finišisse ja teadsin kohe, et seda on raske üle teha," ütles šveitslane.

Teiseks jäi reedel ülisuurslaalomis võidu võtnud prantslane Cyprien Sarrazin (+0,59) ning esikolmikusse mahtus veel itaallane Dominik Paris (+1,92).

Odermatt ütles aga pärast võistlust, et mõtleb enda hea sõbra Aleksander Aamodt Kilde peale, kes laupäeval raske kukkumise järel haiglasse viidi. Päev enne kukkus raskelt ka prantslane Alexis Pinturault.

"Kibemagus päev, kui näed sõpra niimoodi kukkumas. Ma loodan, et tal läheb hästi, isegi kui see väga hea välja ei näinud. Näha sõpra niimoodi kukkumas on alati väga-väga kurb," ütles Odermatt.

HE DID IT AGAIN @marcoodermatt wins his second Downhill in Wengen 31st World Cup Win! In second place, yesterday's winner @cyprien_sarrazin and in third place @dominikparis Congratulations guys! #fisalpine #ski #wintersport pic.twitter.com/70oZRVW8Mc — FIS Alpine (@fisalpine) January 13, 2024

Odermattil on MK-sarja üldarvestuses hiiglaslik edu. Šveitslane on kogunud 1016 punkti ning edestab veel teisel kohal asetsevat austerlast Marco Schwarzi (464) enam kui 500 punktiga. Schwarz sai aga aasta lõpus vigastada ja jääb hooaja lõpuni eemale. Kolmandal kohal on Sarrazin, kellel on 460 punkti. Neljandal tabelireal asetseb veel Kilde (440 punkti), kelle vigastuse tõsidust ei ole veel avaldatud.

Pühapäeval sõidetakse Wengenis veel slaalomit.