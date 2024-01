Mihkels sai Tour Down Underi soojendusel 18. koha: sõit oli närviline kaos

Võistluse võitis Ecuadori rattur Jhonnatan Narvaez (Ineos Grenadiers; 1:01.33), edestades Eritrea sõitjat Natnael Tesfazionit (Lidl-Trek) ja mehhiklast Isaac del Toro (UAE Team Emirates). Ainsa eestlasena võistelnud Mihkels sai grupifinišis 18. koha.

"Võistlus oli väga närviline suur kaos. Umbes kilomeeter enne lõppu olin isegi heal positsioonil, et tulemust teha, aga kukkumise vältimiseks pidin tegema poogna ja pidurdama. Sinna läks lõppkoht. Sellegipoolest hea pingutus enne tuuri algust," ütles Mihkels. "Usun, et vorm on piisav, et Tour Down Underil hooaega kenasti alustada."

Meeste Tour Down Under algab teisipäeval.