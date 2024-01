TÄNA OTSE | Kas Eesti paaril õnnestub EM-il vabatantsuga tõusta?

Mazingue ja Gaidajenko teenisid oma reedese rütmitantsu eest 61,38 punkti, mis jääb nende kahe aasta eest MM-il püstitatud isiklikule rekordile (63,97) veidi alla. Kõik vähemalt 60 punkti kogunud paarid saidki edasi vabatantsule.

Gaidajenko ja Mazingue on ületanud ülikeeruka ettevalmistusperioodi. Tunamullu kukkus Mazingue septembri lõpus Montrealis treeningul pea peale ja jäi tänu erakorralisele ajuoperatsioonile ellu, õppis sammhaaval liikuma, mõtlema ja kuus kuud hiljem suutis ta Markoga uisutada MM-il. Eelmise aasta maikuus kukkus aga Mazingue taas treeningul, kuid suutis end jällegi vormi ajada.

"Eks need tagasilöögid on oma jälje jätnud. On asju, mida saaksime paremini teha. Võib-olla oleksime nüüd EM-il rohkem punkte saanud, kui oleksime terve hooaja uisutanud. Aga ma praegu ei mõtle selle peale. Pigem keskendun sellele, kus me hetkel oleme ja kuhu tahame välja jõuda," sõnas Gaidajenko.

Vabatantsu alustab esikohalt Itaalia paar Charlene Guignard - Marco Fabbri (86,80), kes on ühtlasi ka tiitlikaitsjateks. Vaid 1,60 punktiga kaotasid neile britid Lilah Fear ja Lewis Gibson, kes pidid mullu Espoos leppima hõbemedaliga.