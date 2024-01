Jokici kolmikduubel aitas Denveri võiduni, Utah viskas 145 punkti

Korvpalliliigas NBA alistas Denver Nuggets reedel läänekonverentsis kõrgetel kohtadel olevate meeskondade vastasseisus 125:113 New Orleans Pelicansi.

Denver võitis kolm esimest veerandaega ja kasvatas viimase perioodi alguses edu 22 punktile, Zion Williamsoni pealtpanek tõi Pelicansi kolm minutit enne mängu lõppu veel 13 punkti kaugusele, aga kodumeeskond vastas sellele Kentavious Caldwell-Pope'i kaugviskega ja kindlustas hooaja 16. koduvõidu.

Nikola Jokic viskas läänekonverentsis 27 võidu ja 13 kaotusega kolmandal kohal oleva Denveri kasuks 27 punkti, jagas 14 resultatiivset söötu ja võttis kümme lauapalli, Michael Porter Jr. toetas teda 20 punkti ja kümne lauapalliga. Williamsoni arvele jäi New Orleansi (23-16) resultatiivseimana 30 punkti. Jokic on sel hooajal kirja saanud 12 kolmikduublit, kogu karjääri jooksul on tal neid kokku 117.

Utah Jazz (20-20) viskas teisel poolajal Toronto Raptorsi (15-24) vastu 81 punkti ja võitis kohtumise 145:113, sealjuures oldi lauavõitluses Kanada meeskonnast üle koguni 56:31. Kolm meest viskasid Jazzi kasuks üle 20 punkti, Lauri Markkaneni arvele jäi 22 silma ja üheksa lauapalli.

Reedel nähti NBA-s ka juba haruldaseks saanud lõppskoori, kui Miami Heat (22-16) alistas Orlando Magicu (21-17) 99:96. Viimati võitis vähem kui sada punkti visanud võistkond mängu enam kui kuu aega tagasi. Tähtsaid viskeid tabanud Bam Adebayo kogus 21 punkti, 11 lauapalli ja seitse resultatiivset söötu, Duncan Robinsoni arvele kogunes 23 punkti.

Teised tulemused:

Atlanta - Indiana 108:126

Detroit - Houston 110:112

Philadelphia - Sacramento 112:93

Chicago - Golden State 131:140

Memphis - LA Clippers 119:128

Minnesota - Portland 116:93

San Antonio - Charlotte 135:99