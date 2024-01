VAATA OTSE | Langerbaur tegi korraliku vabakava, kas Hendrickx saab kulla?

19-aastane Langerbaur teenis oma EM-debüüdil lühikava eest 54,36 punkti, mis andis talle 19. koha. Loosi tulemusena peab eestlanna laupäevast vabakava alustama esimesena ehk läheb Eesti aja järgi jääle kell 13.07.

"Üldiselt olen väga rahul, sest need on minu esimesed tiitlivõistlused. Pisikene närv oli ikka sees, aga kokkuvõttes tegin ära kõik, mis ma tegema pidin," ütles Langerbaur lühikava järel. "Olin väga elevil ja siinne areen on väga uhke. Juba sellepärast tundsin tahet võistelda. Seni on minu tähtsaimad võistlused olnud juunioride GP-etapid, nii et sellega võrreldes on EM-i atmosfäär hoopis teistsugune. Kõik on palju uhkem ja suursugusem."

Vabakava alustab esikohalt 24-aastane suurfavoriidist belglanna Loena Hendrickx, kes kogus neljapäeval 74,66 punkti. Talle järgneb kaasmaalanna Nina Pinzarrone 69,70 punktiga, kolmas on Gruusiat esindav Anastassia Gubanova 68,96 silmaga. Mullu Espoos toimunud EM-il sai Gubanova Hendrickxi ees kulla.

Viimase grupi esimene naine läheb jääle kell 16.04, Hendrickx alustab oma vabakava kell 16.28 ja Pinzarrone lõpetab naiste üksiksõidu veidi enne kella 17.