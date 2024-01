Aeglaselt alustanud Rootsi sai EM-i avavoorus kindla võidu

Rootsil kulus Bosnia ja Hertsegoviina vastu esimese värava viskamiseks viis ja pool minutit, kuid valitsev meister läks peagi 3:2 juhtima ning enam eduseisu ei loovutanud. Võitjate resultatiivseim oli Hampus Wanne üheksa tabamusega, Bosnia poolelt vastas Adin Faljic nelja väravaga.

"Lõpupoole hakkasime hästi mängima. Bosnia ja Hertsegoviina mängib tavaliselt sellist käsipalli, mida meie ei taha mängida. Nad tegutsevad üpris aeglaselt ja neil on Benjamin Burici näol suurepärane väravavaht. Nad suutsid pinget kogu mängu üleval hoida ja see oli ka meie jaoks kasulik, sest enamik mänge EM-il saavad just sellised olema," ütles Wanne kohtumise järel.

Samas alagrupis sai võidu kirja ka Holland, kui alistas 34:29 (19:12) Gruusia. Dani Baijens ja Rutger ten Velde viskasid võitjate kasuks kumbki kuus väravat.

Eelmise EM-i pronksmedalist Taani sai F-grupis raske 23:14 (9:9) võidu Tšehhi üle. Taani võidus kandis põhiraskust EM-debüüdi teinud puurilukk Emil Nielsen, kelle tõrjeprotsent oli 72. "Ma olin enne mängu väga närvis. Need on ikkagi minu esimesed Euroopa meistrivõistlused. Kokkuvõttes oli lõbus mäng, esimene poolaeg kulges tasavägiselt, ent teises vaatuses suutsime mängu enda kasuks pöörata," sõnas taanlane.

Reede õhtul peab oma esimese kohtumise kaks aastat tagasi hõbedaga leppima pidanud Hispaania, kelle esimeseks vastaseks B-grupis on Horvaatia. Tegemist on üle-eelmise EM-i finaali kordusega.

Kuuest alagrupist pääseb edasi vahegruppi iga alagrupi kaks paremat. Vahegrupimängudega tehakse algust 17. jaanuaril ning poolfinaalid algavad 26. jaanuaril. Euroopa meister selgub 28. jaanuaril Kölnis.