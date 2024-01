TÄNA OTSE | Raskused seljatanud Eesti jäätantsupaar esitab rütmitantsu

Kaunases Žalgirise Arenal toimuva iluuisutamise Euroopa meistrivõistluste kolmanda võistluspäeva avavad jäätantsijad, kes esitavad särtsaka rütmitantsu. Eesti lipu all on võistlustules Marko Jevgeni Gaidajenko - Solene Mazingue.

Sel hooajal näitavad paarid oma oskusi 1980-ndate aastate populaarsete rütmide saatel. Tallinnas uisutajaks sirgunud Marko Jevgeni Gaidajenko ja tema prantslannast partner Solene Mazingue on ületanud ülikeeruka ettevalmistusperioodi.

Mazingue on üliraskest seisust töötanud end ülesse aasta jooksul lausa kahel korral. Tunamullu kukkus ta septembri lõpus Montrealis treeningul pea peale ja jäi tänu erakorralisele ajuoperatsioonile ellu, õppis sammhaaval liikuma, mõtlema ja kuus kuud hiljem suutis ta Markoga uisutada MM-il.

Eelmise aasta maikuus kukkus aga treeningul taas, kuid jaksas end jällegi vormi ajada. Uue hooaja algus küll venis, kuid novembris tehti esimene võistlus ja võideti Dortmundil esikoht. "Ma kukkusin jälle. Minu pea on õrn koht. Pidin jälle kõike uuesti alustama," sõnas Mazingue. "See polnud lihtne, kuid nagu Marko ja minu treenerid ütlesid, siis olen imenaine ja suudan seda. Olen väga õnnelik, et minu treenerid ja Marko aitasid igapäevaselt minu unistustel teostuda."

Montrealis maailma edukamas jäätantsuakadeemias harjutav paar soovib ületada kahe aasta eest debüüdil saadud 20. kohta. Eesti duo tuleb jääle kolmandas grupis.

Stardis on mullune kogenud esikolmik: Charlene Guignard ja Marco Fabri Itaaliast, Lilah Fear ja Lewis Gibson Suurbritanniast ning Juulia Turkkila ja Matthias Versluis Soomest. Viimasena astuvad jääle kodupubliku toetust nautivad Allison Reed ja Saulius Ambrulevičius, kes jäid eelmisel aastal esimesena medalita.

Rütmitantsuga selgitatakse välja 20 paari, kes pääsevad laupäeval sõitma vabakava.

ETV+ ja ERR-i spordiportaali ülekanne algab kell 15.25. ETV+ kanalil saab võistlust jälgida ka eestikeelse kommentaariga. Kommentaatorid on Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender, kohapealt vahendab muljeid Aet Süvari.