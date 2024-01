Oberhofis uue hingamise leidnud Ermits: tundsin, et pean oma taset tõstma

"Ma arvan, et hooaja alguses oli meil kõigil tervisega natukene ebaõnne, kaasa arvatud minul. Just esimestel etappidel Östersundis ja Hochfilzenis. Kes rääkis sellest avalikkusele rohkem, kes vähem, aga eks ta jättis oma märgi maha kõige rohkem Hochfilzenis," alustas Ermits.

"Lihtsalt tunnedki, et on vaja rohkem aega, ent tihtilugu spordis seda aega pole. Sa ei saa kuidagi selle vastu, aga võistelda on ka vaja. Tol hetkel polnud võimalik kellegagi vahetada. Ise saad ka aru, et laske mul koju minna trenni tegema, siis läheb paremaks. Lenzerheides läks juba natukene paremini, kuid seal oli mul laskmisega probleeme. Jõulude ajal sain aja maha võtta ja kodus kõige peale mõelda. Kohati lausa vihastasin. Ma ei taha ju võistlema minna kui selline olen. Aga kui Oberhofi tulin, siis sain uue hingamise," lisas ta.

Eelmise aasta maikuus loobus Eesti laskesuusatamise föderatsioon peatreeneri Fjodor Svoboda teenetest ning palkas uueks treeneriks Stefan Lindingeri. Ametisse astudes ütles Lindinger, et soovib koondisesse kuuluvaid sportlasi ühele lainele saada, kuid hetkel treenivad tema juhendamisel üksnes Ermits ja Kristo Siimer. Ermits pole treenerivalikus kordagi kahelnud.

Stefan Lindinger Autor/allikas: Reiko Kolatsk

"Ma isiklikult ei ole seda tundnud. Jah, kõrvalt midagi kuulsin, aga ütlen ausalt, et pundisiseselt ma pole kordagi ennast kuidagi teistsugusena tundnud. Pigem juhtus see, et kui nägin Tuuli ja Susani tulemusi, siis tundsin, et pean oma taset tõstma. Suures pildis on see hea, sest mida tugevam on tiim, seda rohkem ka teised näevad, et peavad samuti taset tõstma. Kuklas kogu aeg keris, et olen võimeline ja saan hakkama. See, kes, kellega või kuidas treenib, seda pinget pole olnud."

Ermits ootab ülejäänud hooajalt eelkõige stabiilsust. "Ma olen aastate jooksul õppinud, et väga raske on minna kindlat tulemust või kohta tegema. Olen teinud võistlusi, kus pole pooltki nii head sooritust teinud, aga lõppkoht on hea. Teinekord teen oluliselt parema sõidu või laskmise, aga vaatan kohta ja mõtlen, et see pole üldse hea.

Pigem ootangi endalt stabiilsust, eriti lamadestiirudes. Püstitiir enam-vähem kannab mind ja sõidus kannatan ära. Ma ei räägi suurtest tulemustest, aga kui saan laskmises stabiilsuse kätte, siis suusarajal saan piisavalt hästi hakkama, et pidevalt TOP30 sisse sõita," ütles Ermits.

Reedel on Ruhpoldingis kavas naiste 7,5 km sprint. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.15.