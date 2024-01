Odermatt võttis kodupubliku ees kaua ihaldatud võidu

Odermatt võidutses ajaga 1.43,32, edestades kodupubliku ees prantslast Cyprien Sarrazin' 0,58 ja norrakat Aleksander Aamodt Kildet 0,81 sekundiga. Vähem kui sekundiga kaotas võitjale veel ka itaallane Florian Schieder (+0,94).

Kuigi Odermatt tuli eelmisel talvel kiirlaskumises maailmameistriks, polnud ta enne neljapäevast võistlust kordagi MK-sarjas sel distsipliinil esikohta pälvinud. Tema seniseks parimaks tulemuseks oli kaheksal korral saavutatud teine koht.

"Kui nägin finišis, et suutsin Kildet edestada, siis tundsin rõõmujoovastust. Ma võtsin palju riske ja kõik õnnestus, seega teadsin, et mind on väga raske võita," ütles Odermatt. "Minu enesekindlus on laes. Kõik toimib suurepäraselt ja olen valmis veel kaheks raskeks võistluseks," lisas ta.

Odermatist sai ühtlasi 14-aastase pausi järel esimene mees, kes võitnud ühe hooaja jooksul kiirlaskumise, suurslaalomi ja ülisuurslaalomi võistluse. Viimati sai sellega hakkama tema kaasmaalane Didier Cuche 2009/10 hooajal.

Wengeni MK-etapp jätkub reedel suurslaalomi võistlusega.