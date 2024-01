Sven-Göran Eriksson sai karmi diagnoosi: mul on parimal juhul aasta elada

Endine Inglismaa jalgpallikoondise peatreener Sven-Göran Eriksson avaldas, et tal on diagnoositud ravimatu vähk.

"Kõik minu ümber saavad aru, et võitlen raske haigusega. Kõik arvasid, et see on vähk, ja nii paraku ongi. Aga ma võitlen nii kaua kui vähegi suudan," tõdes Eriksson Rootsi raadiojaamale P1 antud usutluses.

42 aastat treeneriametit pidanud Eriksson sai oma vähidiagnoosist teada ligemale aasta tagasi. "Mul on parimal juhul jäänud elada aasta, halvimal juhul pisut vähem. Seda ei tea keegi kindlalt. Targem on selle peale üldse mitte mõelda."

Pärast diagnoosi saamist taandus Eriksson Rootsi klubi Karlstadi spordidirektori ametist. "Ma elan täiesti normaalset elu. Aeg-ajalt käin haiglas ülevaatusel, kuid muidu elan kodus. Jõulude ja aastavahetuse ajal oli mul kogu pere külas. Kui sa saad sellise diagnoosi, siis sa hakkad igat päeva hindama ning oled õnnelik, kui ärkad hommikul üles ja tunned end hästi."

75-aastast Erikssoni peetakse Rootsi läbi aegade edukaimaks jalgpallitreeneriks. Ta on aastate jooksul teiste seas juhendanud Inglismaa rahvuskoondist, Rooma Laziot, Lissaboni Benficat ja Manchester Cityt.