Margus Hernits: Aleksandr on rohkemaks võimeline

"Ma arvan, et keegi ei osanud seda väga oodata. Aleksandr on kindlasti hea uisutaja, nii tehniliselt kui ka esituse poole pealt. Teoreetiliselt oleks võinud öelda, et temas on seda olemas, aga kas see ka praktiliselt rakendub, see oli suurem küsimärk," alustas Hernits.

"Eilse puhul oli tähendusrikas see, et ta suutis sellise etteaste teha ilma, et ta oleks eelviimases või viimases soojenduses olnud. See näitab ikkagi seda, et hindamine on heal tasemel. Ta sai hinded päriselt selle eest, mis ta tegi. Eks ta on võistlenud ka, kellelegi uus nimi pole, aga eilne kava oli ikkagi võimas," lisas Hernits.

Hernits usub, et Selevkol on tugeva vabakavaga võimalik medalimängu sekkuda. "Tegelikult ta on isegi rohkemaks võimeline. Tema tehniline pagas on suurem, kui ta eile näitas, kuid keeruline on see, et ta peab tehniliselt väga rasked hüpped panema ühte komplekti hea esitusega. Tänapäeva kavad on hästi tihedad. Pole aega, et ülejala sõita ja mõtteid koguda. Pidevalt tuleb vehkida, et järgmist hinnet teenida. See on raske, aga kui tal hakkab hästi minema, siis on see temas olemas. Aga seda pole lihtne realiseerida."

Hernits ise töötab EM-i korraldustiimi juures nõustajana. Tema sõnul on esimest korda EM-i võõrustav Leedu uisupere siiani hästi hakkama saanud.

"Ütleme nii, et siin on väga palju tublisid inimesi, aga n-ö kõrgemas juhtkonnas on väga vähe uisuvõistluste kogemustega inimesi. Tegin väga palju tööd, et neid saada Espoosse GP-etappi vaatama, et nad vähemalt ühte uisuvõistlust näeksid enne, kui hakkavad EM-i korraldama."

"Neile on see olnud päris korralik õppetund. Ega nad alati ei taha kuulata ka," jätkas Hernits. "Eks see mentaliteet Leedus on selline, et meie teame kõige paremini. Lihtne ei ole olnud, kuid lõpptulemus on siiski hea. Bussid liiguvad, jäähall on võrratu ja teles näeb kõik hea välja."