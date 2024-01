Loubet sõidab algaval hooajal WRC2 klassis

26-aastane prantslane on alates 2020. aastast sõitnud täiskohaga WRC eliittasemel, kuid otsustas pärast kaht aastat Hyundaiga ning kaht aastat M-Sport Fordiga naasta WRC2 võistlusklassi, kus ta 2019. aastal maailmameistriks tuli.

"Škodaga võidetud WRC2 MM-tiitel 2019. aastal on minu karjääri kõige ilusam mälestus!" kirjutas Loubet ühismeedias. "Mul on väga hea meel, et saan taas tootja ja Tokspordi meeskonnaga töötada ning selles klassis võistelda. Tõotab väga põnev hooaeg tulla!"

"Olen kindel, et Škoda on WRC2 klassis standard, seega võistleme kindlasti MM-tiitli nimel. Me teame, et meil on relv olemas, peame lihtsalt ära tegema ja maksimumi võtma," lisas Loubet.

Eelmisel hooajal esindas Loubet koos Ott Tänakuga M-Spordi meeskonda, kuid hooaja viimasel etapil asendas teda kaasmaalane Adrien Fourmaux. Tänak jäi MM-sarja üldarvestuses neljandaks, kuid Loubet lõpetas hooaja 12. kohaga. M-Sport jäi kõrgemas klassis tootjate arvestuses viimaseks.