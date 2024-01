Austraalia lahtiste loosiõnn Swiatekile ei naeratanud

Varasemalt Austraalia lahtistel poolfinaaliga piirdunud poolatar Swiatek kohtub avaringis 2020. aasta turniirivõitja ning endise maailma neljanda reketi Sofia Keniniga (WTA 38.). Swiatek teenis oma karjääri esimese slämmivõidu just Kenini vastu, kui alistas Ameerikat esindava tennisist 2020. aasta Prantsusmaa lahtiste finaalis. Rohkem naised vastamisi läinud ei ole.

Selle matši võitja kohtub teises ringis kas emaduspuhkuselt naasnud 2016. aasta meistri Angelique Kerberi (WTA 657.) või tunamulluse finalisti Danielle Collinsiga (WTA 54.), kes alistas toona poolfinaalis just Swiateki. Endise esireketi Kerberi jaoks on see esimene slämmiturniir pärast 2022. aasta Wimbledoni turniiri.

Samas tabeliveerandis leiab ka Veronika Kudermetova (WTA 16.) ning ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 23.) nimed, avaringis lähevad vastamisi ka tšehhitarid Linda Noskova (WTA 51.) ning Marie Bouzkova (WTA 35.). Sel nädalal Adelaide'i turniirist puusavigastuse tõttu loobunud valitseva Wimbledoni meistri Marketa Vondroušova (WTA 7.) juurde loositi lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 12.) ning kahekordne meister Viktoria Azarenka (WTA 22.), kes kohtuksid edu korral juba kolmandas ringis.

Maailma teine reket ning valitsev meister Arina Sabalenka kohtub avaringis kvalifikatsiooniturniirist edasipääsejaga, temaga samas veerandis on ka tuneeslanna Ons Jabeur (WTA 6.), kes kohtuks edu korral teises ringis Mirra Andrejeva (WTA 47.) või Bernarda Peraga (WTA 69.). Lisaks on selles veerandis ka maailma kümnes reket Barbora Krejcikova.

Avaringis näeb veel suurt heitlust, kui omavahel lähevad vastamisi maailma kolmas reket Jelena Rõbakina ning endine esireket Karolina Pliškova (WTA 37.). Rõbakina on aga kõik kolm varasemat kohtumist võitnud. Ameeriklanna Jessica Pegula (WTA 5.) jahib samas tabeliveerandis enda karjääri esimest poolfinaalikohta, kuid peaks selleks mööda saama tõusvast tähest Zheng Qinwenist (WTA 13.).

Maailma neljas reket Coco Gauff kohtub avaringis Anna Karolina Schmiedlovaga (WTA 67.), samas tabeliveerandis leiab ka tagasituleva Naomi Osaka (WTA 833.) nime. Kahekordse turniirivõitja avaringi matš tuleb aga aga keeruline, sest teisel pool väljakut ootab teda prantslanna Caroline Garcia (WTA 20.). Lisaks madistab samas veerandis kreeklanna Maria Sakkari (WTA 8.).

Põhiturniir saab alguse Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva. Kaia Kanepil (WTA 175.) kvalifikatsioonist edasipääsu teenida ei õnnestunud.

#AusOpen Main Draw. Swiatek, Sabalenka, Rybakina, Gauff are the top four seeds.



Notable 1Rs:

Osaka-Garcia

Swiatek-Kenin

Kerber-Collins

Rybakina-Pliskova

Giorgi-Azarenka

Linette-Wozniacki

Kasatkina-Stearns

Raducanu-Rogers

Anisimova-Samsonova

Badosa-Townsend

Djokovic jahib 11. turniirivõitu

Mullu neljast kolm slämmivõitu teeninud maailma esireket Novak Djokovic saab esimeses ringis mängida kvalifikatsiooniturniirist edasipääsejaga, kuid võib kolmandas ringis kohtuda endise esireketi Andy Murrayga (ATP 44.). Tabelitipp on aga täis huvitavaid potentsiaalseid vastasseise, sest Murray peaks esmalt alistama Tomas Martin Etcheverry (ATP 30.) ning teises ringis ootaks kas Yannick Hanfmann (ATP 49.) või dünaamiline Gael Monfils (ATP 75.).

Samas tabeliveerandis on ka Stefanos Tsitsipas (ATP 7.), kes pidi mullu finaalis Djokovici paremust tunnistama. Kreeklane alustab turniiri Matteo Berrettini (ATP 125.) vastu. Lisaks kohtuvad avaringis endine maailma üheksas reket Roberto Batista-Agut (ATP 51.) ning mullu 16. reketiks kerkinud 21-aastane Ben Shelton. Samuti näeb Adrian Mannarino (ATP 20.) ning Stan Wawrinka (ATP 56.) vastasseisu.

Carlos Alcaraz (ATP 2.) jahib enda esimest Austraalia lahtiste turniirivõitu ning alustab turniiri Richard Gasquet' (ATP 76.) vastu. Alexander Zverev (ATP 6.) kohtub avaringis kaasmaalase Dominik Koepferiga (ATP 61.), norralane Casper Ruud (ATP 11.) alustab turniiri Albert Ramos-Vinolase (ATP 86.) vastu.

Daniil Medvedevi (ATP 3.) potentsiaalne vastane veerandfinaalis on taanlane Holger Rune (ATP 8.), kuid konkurentsi pakuvad veel Hubert Hurkacz (ATP 9.) ja Grigor Dimitrov (ATP 13.). Lisaks on selles veerandis soomlane Emil Ruusuvuori (ATP 50.), kes jõudis äsja Hong Kongis toimunud turniiril finaali.

Tuliseks läheb ka teises tabeliveerandis, kus loositi Jannik Sinner (ATP 4.) ning Andrei Rubljov (ATP 5.). Nendega asuvad võistlema veel kohalik lemmik Alex De Minaur (ATP 10.), Karen Hatšanov (ATP 15.) ning ameeriklane Frances Tiafoe (ATP 17.).

Ka meeste põhiturniiri algab ööl vastu pühapäeva, Eesti esireket Mark Lajal (ATP 204.) kvalifikatiooniturniiril edu ei saavutanud.