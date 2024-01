Wembanyama tegi esimese kolmikduubli, liidrite heitluses jäi peale Celtics

San Antonio Spurs rändas Detroiti ning teenis kohaliku Pistonsi vastu 130:108 (31:19, 32:32, 32:26, 35:31). Pärast tasavägist algust asus Spurs mängutempot dikteerima ning juhtis ühel hetkel otsustaval veerandil isegi 25 punktiga.

Wembanyama lõpetas kohtumise 16 punkti, 12 lauapalli ning kümne resultatiivse sööduga. Prantslasest imelaps veetis platsil vaid 21 minutit ning kaks sekundit, kiiremini on kolmikduubliga hakkama saanud vaid selliste mängude kuningas Russell Westbrook.

"Võidus selle kätte saamine tähendab kõike," ütles 20-aastane Wembanyama pärast mängu. "Ma ei teadnud, et see NBA ajaloo teine kõige kiirem oli. See tähendab mulle palju. See on täpselt see avaldus, mis me tiimina teha tahtsime ja täpselt see avaldus, mida ma mängijana teha tahan."

Lausa kaheksa Spursi mängijat jõudsid kahekohalise punktisummani, Pistonsi eest oli parim Jalen Duren, kes lõpetas kohtumise 21 punkti ja 12 lauapalliga. Noor täht Cade Cunningham jäi teist mängu järjest põlvevigastuse tõttu platsi kõrvale.

Ööl vastu neljapäeva kohtusid ka mõlema konverentsi liidrid Boston Celtics ja Minnesota Timberwolves. Celtics asus kodupubliku ees mängu varakult juhtima ning saavutas avaveerandil kümnepunktilise edu, kuid poolajaks saavutas Timberwolves ühepunktilise eduseisu.

Minnesota juhtis veel kaks minutit enne kohtumise lõppu seitsmega, kuid Celtics tuli Jayson Tatumi juhtimisel kiirelt kaotusseisust välja ning asus 26 sekundit enne mängu lõppu ise kahega juhtima. Anthony Edwards tabas aga kaks vabaviset ja mäng läks lisaajale, kus Celtics lõpuks 127:120 (32:27, 22:26, 25:32, 32:26, 16:9) võidu teenis.

Bostoni tähed Tatum ja Jaylen Brown viskasid kahe peale 80 punkti, Tatumi arvele jäi 45, millest 12 tulid lisaajal, Brown panustas 35 silmaga. Lisaks võttis viimane 11 lauapalli. USA koondise liider Edwards lõpetas 29 punktiga, Dominikaani Vabariigi koondislane Karl-Anthony Towns lõpetas 25 punkti ning 13 lauapalliga.

Golden State Warriors pidi aga kodus New Orleans Pelicansi 141:105 (46:27, 27:33, 32:23, 36:22) paremust tunnistama. 36-punktiline kaotus on suurim, mis Warriors tähtmängija Stephen Curryga eales saanud on.

Henri Drelli koduklubi Chicago Bulls vajas koduväljakul Houston Rocketsi vastu lisaaega, kuid võttis siiski 124:119 (28:24, 34:30, 32:29, 18:29, 12:7) võidu.

NBA põhihooaeg jätkub neljapäeva õhtul, kui Cleveland Cavaliers ning Brooklyn Nets lähevad Eesti aja järgi kell 21 Pariisis vastamisi. Öösel mängitakse veel neli mängu.

Teised tulemused:

Charlotte Hornets - Sacramento Kings 98:123

Indiana Pacers - Washington Wizards 112:104

Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 139:132 (la.)

Miami Heat - Oklahoma City Thunder 120:128

Utah Jazz - Denver Nuggets 124:111

Los Angeles Clippers - Toronto Raptors 126:120