Tiitlikaitsja pääses Mastersi avaringis ehmatusega

Trump lubas vastasel kiirelt 3:0 edu haarata, kuid seejärel võitis ta viis partiid järjest ja asus matši 5:3 juhtima. Seepeale võitles Wilson välja 5:5 viigi ja tal oli otsustavas partiis suurepärane võimalus võit ära vormistada, kuid tema löök ebaõnnestus ning Trump suutis lõpu enda kasuks kallutada.

"See oli üpris kummaline mäng. Üks hetk võitlesin ellujäämise nimel, siis tegi Kyren uskumatu tagasituleku, et seis viigistada. Viimases frame'is tundsin end üsna närvilisena. Ma ei suutnud isegi oma kiid üles leida. Arvasin, et olen teel koju, aga just sel hetkel tegi Kyren riskantse löögi, mis tal minu õnneks välja ei tulnud," rääkis Trump.

"Võiks arvata, et kogenud sportlasena suudan närvipingest probleemideta üle olla, aga siin [Mastersil] või MM-il mängimine on ikka hoopis teistmoodi. Sa lihtsalt ei taha kohe esimeses ringis välja langeda," lisas võidumees.

Turniiriks esimese asetuse saanud Trump kohtub veerandfinaalis Ali Carteriga (WS 10.), kes seljatas avaringis kolmekordse maailmameistri Mark Williamsi (WS 8.) 6:4.

Lisaks Trumpile ja Carterile jõudis kaheksa parema sekka veel ka Barry Hawkins (WS 15.), alistades 6:3 skooriga Neil Robertsoni (WS 7.). Tema kohtub veerandfinaalis maailma esinumbri Ronnie O'Sullivaniga.

Viimane veerandfinaalpaar selgub kolmapäeval, kui omavahel lähevad vastamisi Mark Selby (WS 4.) - Robert Milkins (WS 14.) ning Mark Allen (WS 3.) - John Higgins (WS 12.).