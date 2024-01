Floraga liitus 17-aastane edurivimees

Maksim Kalimullin alustas oma mängijateed FCI Tallinna noortesüsteemis ning siirdus 2018. aastal vastasutatud FC Tallinnasse. 2021. aastal tegi ta 15-aastasena debüüdi esiliiga B tasandil, kokku osales ta tosinas mängus ja lõi viis väravat. Üle-eelmisel hooajal oli ta 29 mängus löödud 33 väravaga esiliiga B resultatiivseim mängija, aidates meeskonnal esiliigasse tõusta.

"Mul on väga hea meel FC Floraga liituda ja siin oma karjääri jätkata! Ootan põnevusega uut hooaega ja annan endast parima, et klubi eesmärkide täitmisel maksimaalselt aidata. Hooaeg kujuneb kindlasti põnevaks ja võitluslikuks, sest meistritiitlit kaitsta on alati raske," sõnas FC Flora värske täiendus.

Eelmise hooaja eel siirdus Kalimullin Poola klubi Varssavi Legia U-19 noortemeeskonda, kuid naases juulis Eestise ja taasliitus FC Tallinnaga, kus lõi Esiliigas 16 mänguga kuus väravat.

"Oleme Maksim Kalimullini arengut pikemat aega jälginud, enne Poolasse minekut oli tal meie juures ka lühike testiperiood. Tegemist on väravale orienteeritud ründava poolkaitsjaga, kes suudab luua hea kokkumängu tipuründajaga. Oleme otsinud sellele positsioonile tehnilist ja osavat mängijat," kommenteeris FC Flora peatreener Norbert Hurt.

17-aastane edurivimängija on esindanud Eesti U-19 (5/0), U-17 (14/10) ja U-16 (1/0) noortekoondiseid.

Maksim Kalimullini isa on seitsmekordne Eesti meister Andrei Kalimullin, kelle nimele jäid Premium Liigas rekordilised 517 mängu ja 22 väravat.