Tuuli Tomingas: Oberhofis läks kõik täiesti aia taha

Kui üle-eelmisel etapil Lenzerheides saavutas Tomingas nii sprindis kui ka ühisstardist sõidus 11. koha, siis uue aasta esimesel etapil Oberhofis sõitis ta individuaaldistantsidel välja 26. (sprint) ja 46. koha (jälitus).

"Nii hüll nüüd ka ei olnud. Eelmisel aastal oli 46. koht minu jaoks keskpärane tulemus, kindlasti ei olnud katastroof. Aga loomulikult läks Oberhofis täiesti aia taha ja ma olin selles ikka väga pettunud," alustas Tomingas.

Altmineku põhjustas mitme ebasoodsa asjaolu kokkulangemine. "Rada ei olnud mind soosiv, see oli pehme ja aeglane. Minul on sellistes oludes pikkade jäsemetega üsna keeruline hakkama saada. Raja kvaliteet oli ikka kehv, kive ja muud sodi täis. Kartsin, et laskumistel võib liiga julgelt peale minnes pahasti lõppeda. Seal andsin palju ära ja kuna kõik need asjad tekitasid minus palju stressi, siis ilmselt sai stressikarikas täis ja hakkas üle ääre ajama. Ma ei suutnud end lasketiirudes kokku võtta," lisas ta.

Kas nüüd on kõik mured lõpuks seljataga? "Ma olengi ebastabiilne laskja. Siin ei saa midagi parata. Aga kui suudan ennast vähegi kokku võtta, siis ma usun, et need märgid ka kukuvad. Siin on eluolu ikkagi oluliselt mugavam ja meeldivam kui Oberhofis," ütles Tomingas.

Ruhpoldingi MK-etapp algab kolmapäeval naiste 4x6 km teatesõiduga. Koos Tomingasega esindavad Eesti naiskonda Regina Ermits, Susan Külm ja koondisega taasliitunud Johanna Talihärm.

ETV ja ERR-i spordiportaali ülekanne naiste teatesõidust algab kell 15.15.