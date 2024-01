VAATA OTSE | Vennad Selevkod jahivad EM-il kohti 24 parema seas

Esimesena tulevad kolmapäeval jääle meesüksiksõitjad ja lühikavaga selguvad 24 paremat, kes pääsevad edasi otsustavale vabakavale. Suursoosikuks on tiitlit kaitsev Adam Siao Him Fa, kes tuli detsembris taas Prantsusmaa meistriks ja on käimasoleva hooaja jooksul võitnud kuus rahvusvahelist turniiri.

Samuti on taas medalilootustega võistlustules mulluse EM-i hõbe- ja pronksmedalistid itaallane Matteo Rizzo ja šveitslane Lukas Britschgi.

Eestit esindavad vennad Mihhail Selevko ja Aleksandr Selevko. Noorem vend Mihhail saavutas mullu Espoos peetud EM-il 8. koha. Aleksandr Selevko võistles EM-il viimati 2020. aastal, kui ta teenis 16. koha.

Meeste üksiksõidu lühikava algab ERR-i spordiportaali ja ETV+ ekraanil kell 18.45. ETV+ kanalil saab võistlust jälgida ka eestikeelse kommentaariga. ETV2 alustab ülekannet kell 19.10.

Reporter on Aet Süvari, kommentaatorid Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.