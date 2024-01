U-20 võrkpallimeeskond alustab EEVZA meistrivõistlusi

EEVZA meistrivõistlused on ühtlasi U20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Kõik meeskonnad mängivad omavahel korra läbi, turniiri võitja tagab otse koha 2024. aasta U20 EM-finaalturniirile. Teise ringi pääsevad kohad 2.-4, vahendab Volley.ee.

Lisaks osalevad turniiril Poola, Ukraina, Aserbaidžaan ja Läti.

Koondise peatreener Rando Ringmets alustas meeskonnaga ühiseid treeninguid 3. jaanuaril, lisaks oldi koos ka sügisvaheajal. "Nüüd oleme saanud nädal aega harjutada ja eks peame valmis olema. Meie tugevuseks on kindlasti kambavaim ja ootan ühtset tegutsemist. Kui me isuga mängime, siis oleme võimelised kõigile vastu hakkama," iseloomustas juhendaja.

Mitmed koondislased on juba ka Eesti meistriliiga klubide nimekirjas, ent pidevalt saab sel tasemel põhimehena mänguaega vaid Tristan Täht. "Oleksin oodanud, et sel hooajal on neid juba rohkem kandvamates rollides meistriliigas. Ses osas oleme me lätlastega võrreldes kehvemas seisus, nende põhimehed on juba meistriliiga meeskondades olulistes rollides," sõnas peatreener.

"Vastaste kohta infot palju pole, sest viimati mängisime selle koondisega kaks aastat tagasi. Lätlasi oleme võitnud ja oleme ka kaotanud, see on Läti üks tublimaid vanuseid, minu teada said nad EMil 8. koha. Aga kindlasti on meilgi omad võimalused. Poola on kindlasti tugev nagu alati, Ukraina ja Aserbaidžaani kohta pole suurt midagi teada. Eks kohapeal peame mäng-mängult infot koguma," lisas Ringmets.

Eesti U-20 noormeeste võrkpallikoondis mängib koosseisus Tristan Urb, Mati Juus, Johann Mattias Üprus, Tristan Täht, Ranel Rahuoja, Sten-Markus Taasväli, Robin Puss, Marten Stopkin, Andres Jefanov, Andris Vahula, Kristjan Unt, Rasmus Piisang, Jost Artur Talvist, Karl Mitt.