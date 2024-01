Brasiilia jalgpallikoondis leidis uue peatreeneri

Kuigi Brasiilia jalgpalliliit (CBF) peatreenerivahetust veel ametlikult kinnitanud ei ole, teatas Sao Paulo klubi nädalavahetusel nende treeneri lahkumisest. "See on minu jaoks täielik unistus," sõnas 61-aastane juhendaja, kelle esimesed vastasseisud on maavõistlused Inglismaa ning Hispaaniaga.

Dorival Jr. alustas mängijakarjääri 1982. aastal ning mängis pea 20 aastat, misjärel sai temast peatreener. Enda treenerikarjääri jooksul on ta muuseas juhendanud Atletico Mineirot, Santost, Athletico Paranaenst, Vasco da Gamat, Fluminenset ja Palmeirast. 2022. aastal võitis ta Flamengo peatreenerina Copa Libertadorese ning Brasiilia karika.

Brasiilia lootis esialgu peatreeneriks palgata Carlo Ancelottit, kuid itaallane otsustas siiski aasta lõpus Madridi Realiga lepingupikenduse sõlmida.

Brasiilia jalgpallikoondis hoiab 2026. aasta MM-i valikturniiril kuue vooru järel Lõuna-Ameerika tsoonis alles kuuendat kohta, mis tagaks viimasena otsepileti finaalturniirile. Mängud jätkuvad septembris.