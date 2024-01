Õlga vigastanud Morant jääb hooaja lõpuni platsi kõrvale

Grizzlies teatas esmaspäeva hilisõhtul, et uskumatu hüppevõimega Morant läheb lähipäevil parema õla tõttu operatsioonile ning tema hooaeg sai pärast üheksat mängu läbi.

Tagamängija vigastas enda õlga nädalavahetusel treeningul, mistõttu pidi ta pühapäeval kohtumise Phoenix Sunsi vastu vahele jätma. Pärast mängu tehtud röntgen näitas, et noormängija õlas on kõhrerebend, mis vajab kirurgilist lähenemist.

24-aastane Morant mängis sel hooajal vaid üheksas mängus ning viskas keskmiselt 25,1 punkti, jagas 8,1 resultatiivset söötu ja haaras 5,6 lauapalli. Temaga mängides võitis Memphis kuus mängu, oma esimeses mängus tabas ta New Orleans Pelicansi vastu võiduviske.

Memphis on läänekonverentsis 13. tabelireal, olles võitnud 13 kohtumist ja kaotanud 23. Lisaks Morantile on hooaja lõpuni väljas ka keskmängija Steven Adams, kellele tehti hooaja eel põlveoperatsioon. Grizzlies on viimasel kolmel hooajal play-off'i jõudnud.

Morant sai mullu kevadel NBA-lt kaheksamängulise võistluskeelu, sest vehkis ühismeedias tulirelvaga. Suvel sattus ta samal põhjusel uuesti skandaali, kui tõmbas taas sõbra sotsiaalmeedia kontol filmitud voogedastuses tulirelva välja. NBA otsustas mõned nädalad hiljem noorele tähele 25-mängulise võistluskeelu määrata.

Kahel korral NBA tähtede mängule valitud tagamängijaf sõlmis eelmisel suvel Memphisega viieaastase maksimaalse lepingupikenduse, mille koguväärtus küündib 213 miljoni dollarini.