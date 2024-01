Skandinaavia karikavõistlused toovad Otepääle üle 200 suusataja

Sel nädalavahetusel toimuvad Tehvandi spordikeskuses Skandinaavia karikavõistlused murdmaasuusatamises. Kavas on klassika sprint ja eraldistardist distantsisõidud nii klassikalises kui vabatehnikas. Esmakordselt toimub Eestis toimuvatel võistlustel ka fluorikeelu kontroll.

FIS Scandinavian Cup on murdmaasuusatamises maailma karika sarja järel tähtsuselt teine võistlus. Norrakate, rootslaste ja soomlaste hulgas on võistlustele oodata väga kõrgetasemelist seltskonda. Nende riikide jaoks on Skandinaavia karikavõistlused eriti suure tähtsusega, sest selle võistluse võitjad saavad otsepääsmena lisakoha maailma karika etappidele.

Osalema on oodata ligi 200 sportlast seitsmest riigist. Lisaks Eestile asuvad rajale suusatajad Soomest, Rootsist, Norrast, Lätist, USA-st ja Austraaliast.

Võistluse korraldajate sõnul on ettevalmistused kulgenud sujuvalt. "Lumega on sel aastal väga hästi ning sellepärast pole väga muretsema pidanud. Kui eelmisel korral kaks aastat tagasi oli suurimaks väljakutseks koroonaviiruse levik ja sellega kaasneva laustestimise läbiviimine, siis sellelgi korral ei pääse me ilma testimiseta, kuid seekord kuuluvad testimisele kõigi sportlaste suusad," selgitas võistluse korralduskomitee juht Kristjan Külm.

Esmakordselt Eestis toimub nendel võistlustel fluorikeelu järgimise kontroll. Suuskade testimine toimub FIS-i sertifikaadiga spetsialisti poolt aparaadiga, mis saabub kohale otse Tour de Skilt.

Võistluse kaaskorraldaja Ave Nurk lisas, et korraldustiim on FIS-i toetusega väga rahul. "Kuna testiaparaadi soetamine ei ole meile finantsiliselt jõukohane, siis saame FIS-i aparaadi kasutamisega tagada võistluse reeglitepärase läbiviimise võrdse konkurentsi tingimustes," sõnas ta.

Täpsem võistluse ajakava ning info on saadaval võistluse kodulehel.

Otepää Skandinaavia karikavõistluste programm:

12. jaanuar kell 10.00 - klassikasprint

13. jaanuar kell 10.00 - 20km eraldistardist klassikatehnikasõit

14. jaanuar kell 09.00 - 10km eraldistardist vabatehnikasõit