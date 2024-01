Sel nädalal saavad alguse naiste käsipalli meistrivõistlused

Tänavu osaleb meistrivõistlustel kolm naiskonda: eelmise hooaja tiitlikaitsja Aruküla/Mistra, värske karikavõitja KPK Mella/Tallinna SK ning SK Tapa/Tapa valla SK. Naised mängivad omavahel kaks korda läbi ning hiljemalt mai lõpuks selgub Eesti meister finaalmängudes kahe põhiturniiri parima vahel.

Meistriliiga avavad Mella ja Tapa

Karikavõistluste finaalis Mistra alistanud Tallinna SK ning SK Tapa avavad naiste meistrivõistlused kolmapäeval Kristiine Spordihallis. Mella on aastaid Eesti naiste käsipalli tipus püsinud ning kuna eelmine aasta loovutati tiitel Mistrale, loodetakse see taas pealinna tuua. Naiskonnad läksid karikavõistlustel omavahel kaks korda vastamisi ning mõlemad mängud lõppesid Mella paremusega.

"Klubikäsipallist on meil pikk paus olnud. Kuid õnneks said paljud tüdrukud vahepeal hankida kogemusi koondise ja Balti liiga abil. Oleme pidanud ka ühe ühislaagri," ütles SK Tapa mängija ning esindaja Marjette Maie Müntser. "Kahjuks aga on meil Hannah Mänd, kes meil tähtsat rolli mängis, vigastusega väljas. Positiivse poole pealt on Tapaga liitunud Kadri Einmann ja Simona Koppel. Oleme kolmanda koha pettumusest üle saanud ning valmis oma parimat mängu näitama. Mellaga midagi lihtsalt ei tule, kuid üritame siiski kahe punktiga koju tagasi sõita."

Mella resultatiivseim mängija Anastasija Bušina ütles, et ka neil on olnud kerge paus. "Saime natukene puhata ning pühi nautida. Siiski osad naised osalesid ka koondise tegevuses, mis andis meile füüsiliselt juurde ning andis võimaluse hankida kogemusi erinevate naiskondade vastu. Kuna alles mõned päevad tagasi võitlesime Tapa tüdrukutega külg-külje kõrval sini-must-valges vormis, siis saab huvitav olema samade naiste vastu minna."

Aruküla alustab meistriliigat karikafinaali kordusega

Eelmisel hooajal duubli teinud ning karika ja meistritiitli koju viinud Mistra jäi enne jõule karikast ilma. Nüüd minnakse kindlasti meistrivõistlustele selle võrra näljasema ning kohe esimeses kohtumises on võimalus Mella vastu revanš võtta. Naiskondade omavahelised matsid on sel hooajal lõppenud pealinlaste paremustega.

"Meie eesmärgid muutunud ei ole. Üritame näidata naiskondlikku mängu, ilusat käsipalli ning kõige selle juures ka kogu seda protsessi nautida," jätkas Bušina.

"Oleme saanud puhkuse ajal iseseisvalt oma füüsilist vormi parandada. Koondises olnud naised said positiivse kogemuse ning loodetavasti saame seda järgnevates kohtumistes ära kasutada. Ega meie eesmärgiks muud ei saa olla, kui endast parim anda ning kaks punkti koju jätta," lisas Aruküla/Mistra mängija Merili Heinla.