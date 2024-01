Kodusele kahevõistluse MK-etapile on oodata rekordarv sportlasi

Eelregistreerunud meeskondade hulgas paistavad silma tugevad Soome, Jaapani, Norra, Saksamaa ja Austria koondised, kes kõik toovad Otepääle oma parimad sportlased. Norra meeskond on ülesse andnud seitse meesportlast, Austria ja Saksamaa vastavalt kaheksa, Jaapan ja Soome viis.

Numbrid tähendavad ainult ühte - nädalavahetus tõotab pakkuda publikule põnevat ja konkurentsitihedat võistlust, sest kõik tugevad ihkavad etapivõitu. Esmakordselt tulevad Otepääle ka Šveitsi sportlased.

Otepää MK-etapi korralduskomitee esimees Ago Markvardt avaldas, et kuna oodata on kõiki tugevaid sportlasi, tõotab Otepääl aset leida tipptasemel suusavõistlus. "Senised ettevalmistused on sujunud ootuspäraselt ning on suur rõõm võõrustada nii suurt hulka tipptasemel atleete."

Sportlik nädalavahetus on pealtvaatajatele maiuspalaks just erinevate võistlusformaatide tõttu, sest kavas on nii põnev ühisstart kui ka individuaalne normaalmäe võistlus Gunderseni meetodil. Võistluste kõrvalprogrammis avaneb kõigil võimalus osa võtta ennustusvõistlustest, sooja andvast kakaobaarist ning meelelahutuslikust mälumängust. Lisaks ootavad näomaalingud, lumelinna ehitamine, sportlikud soojendusmängud ning lapsed saavad oma oskusi proovile panna Maru suusahüppemäel.

Viessmann FIS Kahevõistluse MK Otepää maailmakarikaetapi pileteid saab eelmüügist soetada Piletitasku piletimüügikeskkonnas ning võistlusprogrammiga saab tutvuda kodulehel. Kuni 11-aastased lapsed pääsevad võistlusi vaatama dokumendi alusel tasuta.