Avalanche vajas NHL-i liidrite heitluses karistusviskeid

Idakonverentsi liider Bruins ja läänekonverentsi esikolmikusse kuuluv Avalanche viskasid mõlemad avaperioodil ühe värava, kuid pärast teist perioodi oli kodujääl mänginud Avalanche saavutanud 3:2 eduseisu. Otsustava perioodi kuuendal minutil viigistas kanadalane Brad Marchand seisu ning kohtumine läks lisaajale.

Lisaperioodil väravaid aga ei sündinud ning võitja selgitati karistusvisete abil. Seeriat alustanud Boston ei suutnud esimese kolme katsega kordagi vastaste puurilukku lahendada ja kuigi Avalanche jäi esimesel kahel katsel samuti tühjade kätega, realiseeris venelane Valeri Nitšuškin enda võimaluse ja Avalanche teenis kodus 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) võidu.

Lisaks olid võidukad läänekonverentsi tippu kuuluvad Vancouver Canucks ja Dallas Stars. Canucks alistas võõrsil idakonverentsi teisel tabelireal asetseva New York Rangersi 6:3 (3:1, 2:1, 1:1), Stars teenis samuti võõrsil Minnesota Wildi vastu 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). Mänguõhtu viimases kohtumises alistas Pittsburgh Penguins Philadelphia Flyersi 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

NHL-i põhihooaeg jõuab varsti poole peale ning kõige enam punkte (56) on kogunud Winnipeg Jets, kes edestab läänekonverentsis Canucksi ja Avalanche'i ühe silmaga. Need kaks on aga Jetsist rohkem mänge pidanud. Stanley karikasarja kohtadel on veel Stars, tiitlikaitsja Vegas Golden Knights, Los Angeles Kings, Nashville Predators ja Edmonton Oilers.

Idakonverentsis jätkab liidrina Bruins, kes on kogunud 55 silma. Punkti kaugusele jääb Rangers, kellele järgnevad karikasarja kohtadel Florida Panthers, Carolina Hurricanes, Toronto Maple Leafs, New York Islanders, Philadelphia Flyers ja New Jersey Devils.