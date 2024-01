Michigan teenis pika ootuse järel taas ülikoolide meistritiitli

Põhihooaja täiseduga läbinud Michigan kohtus NCAA play-off'i poolfinaalis pikalt liigat valitsenud Alabama ülikooliga ning teenis lisaajal 27:20 võidu. Washington Huskies võitis samuti enne finaali kõik enda mängud, alistades poolfinaalis Texase ülikooli 37:31.

Suures finaalmängus sai esimesena tabloole Michigan, kui jooksja Donovan Edwards esimesel rünnakul 41-jardise jooksuga touchdown'i skooris. Washington vastas pika rünnakuga, kuid piirdus väravalöögiga ning Edwards skooris ka järgmisel rünnakul, viies palli 46 jardi pikkuse jooksuga taas lõpualasse. Michigan lisas teisel veerandil ühe väravalöögi, kuid Washington jõudis enne vaheaega enda esimese touchdown'ini ja poolajaks oli Michigani eduseis 17:10.

Kolmandal veerandil teenisid mõlemad meeskonnad ühe väravalöögi, kuid Michigan näitas otsustaval veerandil klassi. Jooksja Blake Corum skooris 12-jardise jooksu ning Washingtoni järgmisel rünnakul tegi Michigani söödukaitsja Mike Sainristil vaheltlõike ja viis palli vastase kaheksa jardi joonele. Corum jooksis taas palliga lõpualasse ja Michigan teenis 34:13 võidu.

MIKE SAINRISTIL IS WHAT THEY LOOK LIKE. pic.twitter.com/f0Tq9pIUA5