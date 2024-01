Nadali akadeema turniiril osaleb kolm Eesti tennisisti

Raisma alistas kvalifikatsioonis hispaanlase Ivan Lopez Martose 6:2, 7:5 ja sloveeni Tilen Kovaci 6:2, 7:6. Edasipääsu otsustavas mängus kohtub Raisma prantslase Arthur Bonnaud'ga (ATP 1342.), kirjutab Tennisnet.ee.

Esmaspäeval loositi ka põhitabel ning Ojakäär ootab seal vastast valikturniirilt, seega on isegi väike variant, et ta läheb kokku oma treeneri Raismaga.

Tamme esimese ringi vastane on kaheksandana asetatud sakslane Adrian Ötzbach (ATP 603.). Tamm mängis viimati ITF-i turniiril eelmise aasta juuni lõpul Casablancas. Tamm on edetabelis veel 810. kohal, aga just eelmisel aastal samal nädalal võitis ta Doha M15 turniiri, seega on tal nüüd vaja punkte kaitsta.

Manacoris asub Rafael Nadali tenniseakadeemia, mille väljakutel ka antud turniir toimub. Võimalik, et ITF-i mängijad kohtuvad ka Nadali endaga, sest hispaanlane ei saanud kahjuks vigastuse tõttu Australian Openil mängida ja naasis koju.