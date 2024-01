Vetkalit seostatakse Hollandi klubiga

Itaalia meedia andmetel on Eesti jalgpallikoondise ja AS Roma poolkaitsja Martin Vetkal Hollandi esiliiga klubi VVV Venlo huviorbiidis.

Itaalia Sky Sportsi reporter Gianluca Di Marzio teatas esmaspäeval ühismeedias, et Vetkal siirdub laenulepingu alusel Venlosse. Samas klubis viibis vahemikus 2021 august kuni 2022 jaanuar laenul ka Erik Sorga, kel õnnestus 11 mänguga skoorida kolmel korral, vahendab Soccernet.

Mõned tunnid hiljem kirjutas Itaalia väljaanne LaRoma24, et Roma on Venlo pakkumise tagasi lükanud ja üleminekust siiski asja ei saa.

2020. aastal Tallinna Kalevist AS Roma noortesüsteemi liikunud Vetkal on mänginud nii Roma U-17, U-18 kui ka U-19 meeskondade eest. Noorel poolkaitsjal on poolkaitsjal on Eesti koondise eest kirjas kolm matši.

