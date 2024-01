Suri Saksa jalgpallilegend Franz Beckenbauer

Der Kaiser hüüdnime all tuntud Beckenbaueri lahkumisest teatas tema perekond. "Teatame sügava kurbusega, et minu abikaasa ja meie isa Franz Beckenbauer suri eile, pühapäeval, rahulikult oma pere keskel. Palume, et meedia austaks meie privaatsust ja hoiduks küsimuste esitamisest," ütles jalgpallilegendi perekond Bildile saadetud avalduses.

Münchenis sündinud ja üles kasvanud Beckenbauer tegi kohaliku Bayerni esindusmeeskonna eest debüüdi 1964. aastal, kui klubi mängis veel Saksa regionaalliigas. Aasta hiljem tõusis Bayern Bundesligasse ehk kõrgliigasse, kust nad pole tänaseni kordagi välja langenud.

Ründava libero (Sweeper - toim.) positsiooni populariseerinud Beckenbauer võitis mängijana Bayerni ridades neli Saksamaa meistritiitlit ja neli karikat ning ka kolm Euroopa karikat, mis on Meistrite liiga eelkäija. Lisaks valiti ta kahel korral (1972, 1976) maailma parimaks mängijaks.

Lääne-Saksamaa koondisega tuli Beckenbauer 1972. aastal Euroopa meistriks ja kaks aastat hiljem maailmameistriks. Suurturniiridelt pälvis ta veel kaks hõbemedalit (MM 1966, EM 1976) ja ühe pronksi (MM 1970). Pärast mängijakarjääri lõppu sai temast 1984. aastal Lääne-Saksamaa koondise peatreener ning kuus aastat hiljem tüüris ta meeskonna maailmameistriks.

Beckenbauer on koos eelmisel reedel manalateed läinud Mario Zagallo ja praeguse Prantsusmaa rahvusmeeskonna peatreeneri Didier Deschampsiga üks kolmest mehest, kes on maailmameistriks tulnud nii mängija kui ka treenerina.