Kuuba jätab koduse tippturniiri tänavu vahele

Kuigi suurem osa võistlejaid on Euroopa riikidest, tulevad Tallinnasse mängima ka kaugemaid külalisi. Turniiril saab näha teiste seas sulgpallureid Mauritiuselt, Saudi Araabiast, Vietnamist ja Macaust. Kõige suuremad koondised panevad välja Soome, Rootsi ja Prantsusmaa.

Kristin Kuuba, kes oleks võistlustel esimese paigutusega olnud, peab koduse karikaetapi kahjuks vahele jätma. Mullu Tallinnas hõbemedali võitnud Kuubat on eelmise aasta lõpust saadik vaevanud vigastus.

"Aasta viimased kuud olid pigem rasked. Alates novembri keskpaigast on seganud põlvevalu ning detsembris koju naastes lisaks kolmiknärvipõletik. Kõik see on jätnud organismile oma jälje ning vajan pikemat taastumis- ning treeningperioodi enne, kui taas võistluskarusellile naasen. Suure tõenäosusega on järgmiseks turniiriks Eesti meistrivõistlused veebruari algul," selgitas Kuuba.

Ka Eesti parim naispaar Kati-Kreet Marran - Helina Rüütel on sunnitud seekordse koduse tippturniiri vahele jätma.

Eesti publiku lootused on seotud meeste üksikmängus Karl Kerti ja Tauri Kilkiga. Karl Kert sai koha põhiturniirile, kus tema esimeseks vastaseks on Subhankar Dey (India). Tauri Kilk alustab kvalifikatsiooniturniiri Manraj Singhi (India) vastu. Turniiriks sai kõrgeima asetuse soomlane Joakim Oldorff.

Meeste paarismängus on mitmekordsete Eesti meistrite Kristjan Kaljuranna ja Raul Käsneri vastased põhiturniiri avaringis rootslased Filip Karlborg ja Mio Molin. Segapaarismängus said Helina Rüütel ja Kristjan Kaljurand loosi tahtel vastasteks esimese asetusega Saksamaa paari Patrick Scheieli ja Franziska Volkmanni.

Kvalifikatsiooniturniiri mängud algavad neljapäeval, 11. jaanuaril kell 9.00. Reedel, mängitakse põhiturniiri kaks esimest ringi ning laupäeval toimuvad veerandfinaalid ja poolfinaalid, vastavalt algusega kell 10 ja kell 16. Euroopa karikaetapi võitjad selguvad pühapäeval kell 10.00 algavates finaalmängudes.

Pariisi olümpiamängudele kvalifitseerumiseks maailma edetabeli punkte andval võistlusel osaleb üle 300 mängija 42 riigist. Turniiri auhinnafond on 10000 USA dollarit.