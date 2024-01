Nõmme Kalju sõlmis pikad lepingud kahe noortekoondislasega

Mullu Premium liigas 11 resultatiivse sööduga Narva Transis säranud Tarassenkov allkirjastas Kaljuga lepingu, mis kestab 2027. aasta lõpuni. Erinevaid Eesti noortekoondiseid esindanud poolkaitsjal on Premium liigas kirjas 49 mängu ja viis tabamust.

"Minu karjääris algab uus etapp ja ma võtan selle väljakutse julgelt vastu. Kaljuga liitumise üle on mul mõistagi väga hea meel. Tahan anda omapoolse panuse, et aidata klubil uute eesmärkide poole liikuda," ütles Tarassenkov Kalju kodulehe vahendusel. "Olen valmis pingutama ja ma ei jõua ära oodata millal Kalju eest uuel hooajal väljakule saan joosta."

Tallinna Legioni kasvandik Aleksandr Nikolajev sõlmis Kaljuga samuti nelja-aastase lepingu, mis kehtib 2027. aasta lõpuni. Vasakujalgne äärekaitsja usub, et ta teeb Kaljus suure sammu edasi.

"Olen Kaljuga liitumise üle väga rõõmus ja mul on hea meel, et saan uue klubi värve juba algaval hooajal esindada. Alustasin nõmmekatega hooaja ettevalmistust ja ma olen kindel, et teen Kaljus suure sammu edasi. Treenerid on mulle tuttavad, trennid on huvitavad ja naudin selles energilises keskkonnas töötamist. Olen valmis andma endast parima, esindama väärikalt klubi värve ja hoidma kaitses asjad korras," märkis Premium liigas 63 kohtumist kirja saanud Nikolajev.

Nikolajev on erinevate Eesti noortekoondiste eest väljakul käinud kokku 18 kohtumises ning eelmisel hooajal esindas ta Premium liigas Narva Transi värve 28 korral.