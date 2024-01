TalTech jätkab naiste meistriliigas täiseduga

Koduväljakul mänginud Viimsi/Tallinna Ülikool üllatust serveerida ei suutnud, leppides kohtumises TalTechiga 0:3 (14:25, 20:25, 15:25) kaotusega, vahendab volley.ee. TalTechi kaheksast blokipunktist kuus toonud Kätriin Põld panustas võitu 16 punkti, lahendades mängu parimana rünnakuid 60-protsendiliselt. Pluss-miinus arvestuses näitas veatult tegutsenud Põld vastasseisu parimat kasutegurit +16. Nette Peit assisteeris 13 ja Ingrid Kiisk kümne punktiga. Raili Hunt tõi võõrustajatele kuus punkti.

Kui servi vastuvõtul olid võistkonnad sisuliselt võrdsed (Taltechi positiivne vastuvõtt 29 ja Viimsi/Tallinna Ülikoolil 26 protsenti), siis rünnakul oli mäekõrguse ülekaaluga edukam TalTech, lüües punktiks 43 protsenti tõstetest. Kaotajate sama näitaja oli 18 protsenti.

Teiselt kohalt esimeseks tõusnud TalTech on kümne mänguga kogunud maksimaalsed 30 punkti, teiseks langenud Tartu Ülikool/Bigbankil on 11 mänguga koos 28 punkti. Üheksa punkti saavutanud Viimsi/Tallinna Ülikool on seitsmes.

10. jaanuaril kell 19.30 võõrustab TalTech kaheksandal real asuvat Pärnu Spordikooli.