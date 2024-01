Baskonia lubas Realil visata pea sada punkti, eestlaste panus tagasihoidlik

Sel hooajal võimsas hoos Real võitis juba avaveerandi 35:20, aga lubas kodumeeskonna enne vaheaega seitsme punkti kaugusele. Kolmanda perioodi lõpus kahandas Baskonia kaotusseisu ka kahele punktile, aga Real vastas sellele 8:0 vahespurdiga, seisul 81:75 viskas tabeliliider järgmised üheksa punkti ja kindlustas võidu.

Kaheksast kaugviskest kuus tabanud Guerschon Yabusele viskas Reali kasuks 23 punkti, Džanan Musa lisas 20 punkti ja kuus lauapalli ning Facundo Campazzo 18 punkti ja neli resultatiivset söötu. Baskonia resultatiivseimad olid 16 punkti visanud Codi Miller-McIntyre ning 15 punkti lisanud Chima Moneke.

Kotsar pääses mängu 14 minutiks ja viskas selle ajaga kaks punkti, lisas kaks lauapalli ja kaks resultatiivset söötu. Tema +/- oli sealjuures Baskonia meestest kõrgeim, 8. Raiestele jätkus mänguaega viis minutit ning tema arvele jäi üks lauapall.

Baskonial on tabelis üheksa võitu ja kaheksa kaotust, sama saldo on ka Tenerifel ja Manresal, kes on vastavalt seitsmendal ja kaheksandal kohal. Real on koduliigas võitnud 16 ja kaotanud ühe mängu, koos Euroliigaga on neil käesoleval hooajal 33 võitu ja kolm kaotust.