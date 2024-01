Liiv: suur üllatus ikkagi, see on minu kõrvalala

"Suur üllatus ikkagi. See on minu kõrvala. Põhiootused olid ikka reedel 1000 meetris, aga täna õnnestus kõik ideaalselt," lausus 27-aastane Liiv intervjuus ERR-ile.

"Numbrid räägivad enda eest, elu kõige kiirem sada meetrit ja esimene väliskurv oli väga hea, sain kiiresti hoo üles ja mis kõige suuremat rolli mängib - viimane 200 meetrit. Sain väga palju kiita, eeskätt treenerite käest. Ma arvan, et üllatasin kindlasti ka neid."

"Võib-olla reedene neljas koht andis sportlikku viha juurde," jätkas eestlane. "Kõik, mis on, tuleb rajale jätta. Tänase päeva eesmärk oli teha tehniliselt perfektne sõit ja läks isegi eeldusest paremini."

"Reedel oli väga halb olla. Õnneks oli mul hästi toetav tiim, kes aitas valutunnet leevendada, aga tänane hõbemedal jätab selle varju. Õppisin neljandast kohast päris palju, mõnikord on võib-olla parem kaotada kui võita."

Esikohale tuli 500 meetris hollandlane Jenning De Boo, kes sõitis Liiviga samas paaris. Hilisema võitjaga sõitis eestlane ühes paaris ka 1000 meetris, kus võidutses teine hollandlane Kjeld Nuis.

"Teadsin juba enne võistlust, et Kjeld on üks suuremaid favoriite ja täna oli samamoodi," ütles Liiv. "Teadsime, et ta on üks kiiremaid mehi rajal ja nii ka oli. Üldjuhul mul endal suurt vahet pole, kes on vastas. Pean tegema oma sõitu ja oma eesmärkidele fookuse suunama."

Tegemist oli Liivi teise täiskasvanute tiitlivõistluse medaliga. Eelmisel hooajal tuli sprindi mitmevõistluse EM-pronks. "Ma arvan, et täna oli kindlasti erilisem poodiumile astuda, kuna see on ikkagi olümpiaala. Sprindi mitmevõistlus ei ole olümpiakavas," võrdles Liiv.

"Eriliseks tegi veel see, et täisareen oli - hästi palju oli publikut ja see kisa-kära, mis publik suudab teha... see on Heerenveenis kirjeldamatu. Mitte kuskil ovaalil ei ole nii suurt kaasaelamist kui siin."