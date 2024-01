Liider Viimsi FC pääses Jõgeval ehmatusega

Poolaja 0:2 kaotanud Viimsi FC suutis teise poolaja alguses lendava väravavahi abil minna 3:2 juhtima. Viimsi eduseisul 4:2 suutsid jõgevalased lüüa veel ühe värava tagasi ja seisuks 4:3, kuid lõppsõna jäi siiski viimsilastele, kes võitsid kohtumise 6:3. Nikita Dronov lõi võitjate kasuks kolm ja Ervin Stüf kaks väravat.

Ka avaringis olid viimsilased jõgevalastega hädas ja siis saadi võit tulemusega 3:2.

Ülejäänud 10. vooru mängud peeti laupäeval Ida-Virumaal ning need andsid järgmisi tulemusi: Jõhvi FC Phoenix - Tallinna FC Bunker Partner 4:6, Narva United FC - Rummu Dünamo 10:3 ja Sillamäe FC NPM Silmet - Tartu Vald/Ravens Futsal 4:5. Sillamäel toimunud mängu tulemus võib veel muutuda, sest tartlastel osales mängus protokolli mitte kantud mängija.

Tabeliseis (9-10/14): 1. Viimsi FC 25, 2.-3. Tallinna FC Bunker Partner ja Tartu Vald/Ravens Futsal 21, 4.-5. Sillamäe FC NPM Silmet ja Narva United FC 16, 6. Jõhvi FC Phoenix 13, 7. Rummu Dünamo 3, 8. FC Jõgeva Wolves 0 punkti.

Järgmisel nädalal kavas üks põnev esmaesitlus

Järgmise nädala esimene kohtumine peetakse kolmapäeval, 10. jaanuaril, kui 8. vooru edasilükatud kohtumises on Tallinnas vastamisi tabeli tipus olevad FC Bunker Partner ja Viimsi FC. Avaringis sai Viimsi FC küll FC Bunker Partnerist 6:0 jagu, kuid FC Bunker Partner on pärast kahe esimese mängu kaotust saanud oma meistriliiga esimesel hooajal seitse võitu järjest.

11. vooru kohtumised peetakse 12. ja 13. jaanuaril ning vastamisi on Tartu Vald/Ravens Futsal - Viimsi FC, Rummu Dünamo - FC Jõgeva Wolves, Narva United FC - Tallinna FC Bunker Partner ja Jõhvi FC Phoenix - Sillamäe FC NPM Silmet.

Jõhvis toimuvas kohtumises on oodata ka talvise üleminekuakna ühe põnevaima täienduse, FC NPM Silmeti ridadesse pooleaastase lepinguga ostetud kostariikalase Pablo Ortega esimest mängu Eesti liigas. 32aastane Ortega oli eelmisel aastal Costa-Rica meistrivõistluste esiliiga võitnud Alajuelita meeskonnas mängides 37 väravaga turniiri edukaim väravakütt. Tänu edule kutsuti mees ka Costa-Rica rahvuskoondisesse. Kolmel viimasel korral CONCACAFi ( Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika ja Kariibi piirkonna) saalijalgpallimeistriks tulnud Costa-Rica on maailma edetabelis 29. kohal, Eesti kohaks on 130.

Eesti meistrivõistluste meistriliiga põhiturniiri lõpuni jääb kolm vooru. Põhiturniiri tulemuste põhjal pääsevad play-off'i kuus paremat meeskonda, kusjuures põhiturniiri kaks paremat pääsevad otse poolfinaali.