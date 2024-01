Vlhova võitis hooaja kolmanda slaalomi, Shiffrin katkestas

28-aastane Vlhova asus liidriks juba esimese laskumise järel, edestades Dürri ja horvaaditar Leona Popovici 26 sajandikuga. Tema tööpäeva tegi lihtsamaks asjaolu, et peakonkurent Mikaela Shiffrin (USA) katkestas.

Teise laskumisega suurendas Vlhova edu ja esikolmiku järel ülejäänud kuue hulka mahtunud sportlased kaotasid talle juba enam kui sekundiga: neljandaks tuli šveitslanna Camille Rast (+1,17), viiendaks ameeriklanna Paula Moltzan (+1,23) ja kuuendaks rootslanna Sara Hector (+1,38). Popovic langes 11. kohale (+2,16).

Vlhova jaoks oli täistabamus kolmandaks sel hooajal slaalomis ja karjääri jooksul on tal sel distsipliinil kokku 22 MK-etapivõitu. Rohkem on suutnud vaid Shiffrin (56), Marlies Schild (Austria; 35) ja Vreni Schneider (Šveits; 34).

MK-sarja slaalomiarvestuses juhib endiselt Shiffrin, aga Vlhova lähenes talle vaid viie silma kaugusele. Üldarvestuses on ameeriklanna edu kindlam - 929 punkti Vlhova 722 vastu. Kolmas on 697 silmaga itaallanna Federica Brignone.

Mäesuusatamise naiste MK-sari jätkub 12.-14. jaanuaril Altenmarkt-Zauchensees (Austria), kus on kavas kaks ülisuurslaalomit ja kiirlaskumine.