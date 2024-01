Celtics pani Pacersi võiduseeriale punkti, Markkanen juhtis Jazzi võiduni

Idakonverentsis viiendale kohale kerkinud Pacers jäi mängu alguses 0:6 kaotusseisu ning pärast seda eduseisuni ei jõudnudki. Celtics võitis avaveerandi 29:17, poolajaks oli eduseis 58:49, kuid otsustava veerandi eel jõudis Pacers kolme punkti kaugusele (81:84).

Celtics jõudis aga neljandal veerandil nelja minutiga 11-punktilise eduseisuni, mis paisus ühel hetkel veel 19-punktiliseks. Kohtumise lõpuks oli tablool külaliste 118:101 (29:17, 29:32, 26:32, 34:20) võit.

Bostoni dünaamiline duo Jayson Tatum ja Jaylen Brown viskasid kahe peale 69 punkti. Tatum skooris 38 silma, haaras 13 lauapalli ning jagas neli resultatiivset söötu, Browni saldole jäi 31 punkti ja neli lauda. Pacersi eest oli resultatiivseim 20 punkti skoorinud Bennedict Mathurin, Tyrese Haliburton lõpetas 17 punkti, seitsme korvisöödu ja kuue lauapalliga.

Läänekonverentsis 12. tabelireal asetsev Utah Jazz teenis võõrsil soliidse võidu, kui alistas Philadelphia 76ersi 120:109 (32:28, 26:29, 29:22, 33:30).

Soomlane Lauri Markkanen oli 33 punktiga üleplatsimees, lisaks haaras ta 13 lauapalli. Collin Sexton lisas omalt poolt 22 punkti ja kümme korvisöötu. 76ersi täht Joel Embiid jättis mängu põlvevigastuse tõttu vahele, Tyrese Maxey viskas 25 punkti ja jagas üheksa resultatiivset söötu.

Celtics jätkab idakonverentsi liidrina, olles võitnud 28 mängu ja kaotanud seitse. Teisel kohal on Milwaukee Bucks, kellele järgnevad 76ers, New York Knicks, Indiana Pacers ja Orlando Magic.

Läänekonverentsis on esikohal 25 võidu ja üheksa kaotusega Minnesota Timberwolves, teisel kohal on Oklahoma City Thunder ja kolmas on tiitlikaitsja Denver Nuggets. Jazz on 12. tabelireal, nende ees on ühe mängu vähem pidanud Los Angeles Lakers.

Teised tulemused:

Washington Wizards - New York Knicks 105:121

Houston Rockets - Milwaukee Bucks 112:108