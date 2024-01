Naiste käsipallikoondis lõpetas Balti mere turniiri võidukalt

Võrdselt alanud kohtumises asus Eesti kümnendal minutil kahe Inga Bušina värava toel 4:3 juhtima. Siis aga pandi kaitses juurde ning tehti Darja Belokurova tõrjete abil poolaja lõpuni 13:5 spurt ja garderoobi mindi juba suhteliselt kindlana tundunud 17:8 eduseisus.

"[Pühapäevane] mäng oli väga varajasel ajal ning ütlesin kohe naistele, et kes selleks end paremini üles saab, see ka edukam on," alustas analüüsi peatreener Ergo Rohi.

Teise poolaja alguses alustas Läti küll aktiivsema kaitsega ning personaalselt võeti peale Elle-Liis Liivast, kuid Eesti suutis siiski vahet hoida ning Diana Laossaare värava järel juhiti 40. minutil 21:12. Eestlannad said ohtralt vahetada ja hoidsid kohtumise ohjasid enda käes, lõppskooriks vormistas Simona Koppel 31:20.

Eesti poolt valiti mängu parimaks Anastasija Bušina, kes sai kirja neli väravat. Resultatiivseimad olid Mariel Tiimus kuue ning Inga Bušina ja Gertu Jõhvikas viie tabamusega.

"Olime mänguks valmis, läksime agressiivselt peale ning surusime lätlannadele oma tahtmise peale. Vähendasime pallikaotusi, õnnestusime realiseerimisel ning teisel poolajal saime juba palju vahetusi teha ning asja ära vormistada," lõpetas Rohi.

Finaalis lähevad vastamisi Soome ja Leedu. Eesti kaotas Soomele 16:36 ning leedule 20:43. Läti kaotas kõik kolm kohtumist.