Tartu Bigbank alistas Balti liiga uue aasta avamängus Daugavpilsi

Tartu kindlustas sellega oma tabelikohta – punkte on teenitud 33 ja see annab Selver/TalTechi (36 p) järel teise koha. Daugavpils on 20 punktiga kolmas, vahendab Volley.ee.

Bigbanki edukaim oli täna 20 punktiga (+7) Martti Juhkami, Timo Lõhmus lisas 14 (+11) ja Andris Širjakovs üheksa punkti (+3). Tartu meeskonna vastuvõtt oli 65 protsenti, rünnak 49 protsenti, blokist teeniti 13 ja servilt seitse punkti (eksiti 14 pallingul).

Daugavpilsile tõi Ilija Makarov üheksa silma (+1). Läti klubi vastuvõtt oli 45 protsenti ja rünnak 28 protsenti, blokist saadi seitse ja servilt kolm punkti (eksiti viiel servil).

Pühapäeval kell 17.00 võõrustab Võru Barrus Daugavpilsi.