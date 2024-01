Rõbakina loovutas Brisbane'i finaalis Sabalenkale vaid kolm geimi

Rõbakina ei raisanud Sabalenkaga kaheksandas omavahelises kohtumises liigselt aega ning realiseeris kolme murde toel 25 minutiga 6:0 võidu. Teises setis murdis Rõbakina taas ning asus 2:0 juhtima, misjärel ta enam edu ei loovutanud, realiseerides 45 minutiga 6:3 võidu.

24-aastane Rõbakina virutas seitse ässa ning võitis esimeselt servilt punkti 73-protsendilise eduga, teiselt servilt tuli punkt 60 protsendil võimalustest. Sabalenka sai hakkama kolme ässaga, kuid jäi servides selgelt alla - esimesel servil tuli punkt 53-protsendilise eduga, teisel servil vaid 35-protsendiliselt. Kõikidest mängitud punktidest võitis Rõbakina 59, Sabalenka teenis 38 punkti.

"Ausalt öeldes ei tea, kust isegi alustada," sõnas naerev Sabalenka. "Vau, Jelena. Aitäh sulle nende kolme geimi eest, vähemalt nägi võitluse moodi välja. Mõned sõnad mu tiimile - te tegite täna halba tööd. See on kõik teie süü!"

Rõbakina jaoks oli see valgevenelanna vastu kolmas võit, Sabalenka on varasemates kohtumistes võidutsenud viiel korral. "Tulemusest hoolimata on sinuga alati raske mängida. Me avaldame üksteisele survet, mis on hea asi, sest läbi selle saame paremaks," sõnas turniirivõidu teeninud Rõbakina.