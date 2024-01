Markus Poom jätkab Iirimaa meisterklubis

Eelmisel hooajal krooniti Poom Sharmrock Roversi koosseisus Iirimaa meistriks. Saareriigi kõrgliigas kogunesid tema nimele 30 mängu, kolm väravat ja kuus tulemuslikku söötu.

"Mul on hea meel naasta Iirimaale Shamrock Roversisse. Soovin FC Florale edu tulevaseks hooajaks!" ütles Poom.

"Markus Poomil oli väga edukas hooaeg Iirimaal, kus tal õnnestus Shamrock Roversiga meistriks tulla. Markus kohanes seal hästi, võitis treeneri usalduse ja tegi oma arengus sammu edasi. Ta on Briti kultuuris üles kasvanud, mistõttu on see keskkond talle väga kodune. Klubina proovisime leida parima lahenduse mängijale, milleks tundus olevat anda talle võimalus jätkata mängimist Iirimaal," sõnas FC Flora peatreener Norbert Hurt.