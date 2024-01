Indiana Pacers korraldas rekordilise söödukontserdi

Meeskonna mängijad jagasid kamba peale lausa 50 resultatiivset söötu ja midagi sellist pole üheski varasemas 1967. aastast eksisteeriva klubi mängus nähtud. Suurima panuse andsid tagamängijad Tyrese Haliburton 18 ja T.J. McConnell kümne tulemusliku sööduga.

"Resultatiivsete söötude arv on tohutu ning loomulikult on NBA ja ABA liigade klubirekord tõeliselt tugev tulemus ja räägib mängijate omakasupüüdmatusest," kiitis peatreener Rick Carlisle.

"See on midagi, mida tähistada. Aga selles liigas on tähistamise ajad lühikesed. Nii et peame täna õhtul voodisse saama ja puhkama mänguks Bostoniga. See on hetkel korvpalli suurim proovikivi."

Myles Turner oli 27 punktiga võitjate resultatiivseim, Dejounte Murray tõi Atlanta kasuks 30 silma.

Indiana järgmine vastane Boston Celtics jätkab aga vääramatult. Reedel alistati Utah Jazz 126:97 (30:15, 41:25, 36:35, 19:22) ja idakonverentsi klubi on võitnud sel hooajal kõik 17 kodumängu.

Paolo Banchero püstitas karjääri esimese kolmikduubli (32 punkti, kümme lauapalli, 11 resultatiivset söötu) ja aitas Orlando Magicu võõrsil 122:120 (28:37, 26:30, 41:31, 27:22) võiduni Denver Nuggetsi üle.

Kolmikduublini jõudis ka leedulane Domantas Sabonis, kes viskas 24 punkti, võttis 15 lauapalli, jagas 11 tulemuslikku söötu ning aitas Sacramento Kingsi kodus 135:130 (36:27, 41:30, 30:40, 28:33) võiduni Toronto Raptorsi üle.

Tulemused: Boston - Utah 126:97, Indiana - Atlanta 150:116, Brooklyn - Oklahoma City 124:115, Cleveland - Washington 114:90, Philadelphia - New York 92:128, Chicago - Charlotte 104:91, Houston - Minnesota 95:122, New Orleans - LA Clippers 95:111, Dallas - Portland 139:103, Denver - Orlando 120:122, Phoenix - Miami 113:97, Golden State - Detroit 113:109, LA Lakers - Memphis 113:127, Sacramento - Toronto 135:130.