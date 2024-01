USA jäähokikoondis teenis U-20 vanuseklassis kuuenda MM-tiitli

Kohtumise esimene värav sündis 17. minutil, kui Gabe Perreault ameeriklased juhtima viis, kuid samuti NHL-is mängiv Otto Stenberg viigistas teise perioodi kolmandal minutil seisu. Isaac Howard viskas seejärel kaks väravat, kuid rootslased jõudsid otsustava perioodi eel värava kaugusele, kui Jonathan Lekkerimaki väravani jõudis.

Kolmandal perioodil tegi USA aga asja selgeks, kui Zeev Buium, Ryan Leonard ja Rutger McGroarty värava viskasid ja ameeriklastele 6:2 (1:0, 2:2, 3:0) võidu kindlustasid.

Tegemist on USA koondise kuuenda MM-tiitliga, varasemalt on nad võidutsenud 2004., 2010., 2013., 2017. ning 2021. aastal. Rootsi on võitnud MM-i kahel korral (1981, 2012).

Pronksimängus juhtis Soome U-20 jäähokimeeskond Tšehhi vastu kaks minutit enne mängu lõppu väravaga, kuid lubas järgmise 50 sekundiga enda väravasse neli litrit ning jäi 5:8 kaotusega pronksmedalitest ilma.