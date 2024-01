Andres Oper istub esiliigasse jäänud Viimsi treeneripingile

Koduses jalgpalli esiliigas mängiv Viimsi JK teatas reedel, et on palganud abitreeneriks Eesti koondise pikaajaline ründaja Andres Operi.

Viimsi JK teatas, et Eesti jalgpallikoondise läbi aegade resultatiivseim ründaja Andres Oper on liitunud nende treenerite kollektiiviga. "Tänaseks on ta oma esimese treeningu Viimsi JK duubelmeeskonna eesotsas juba ära teinud ja tunne pidavat hea olema," kirjutas klubi ühismeedias.

Viimsi JK tegevjuht Martin Reim ütles, et teab endist koondisekaaslast hästi. "Tean tema võimeid ja entusiasmi noormeestele anda juurde enesekindlust täiskasvanutes julgemalt hakkama saada. Tal on kogemusi selles vanuses jalgpalluritega nii Eestist kui ka Inglismaalt ning hea meel on Opit meie treeneritetiimis tervitada," sõnas Reim.

Oper esindas Viimsit 2021. aastal Tipneri karikavõistlustel ning lõi Pärnu Vapruse vastu värava. Pikaaegsel koondise ründajal on UEFA PRO litsents.

Viimsi JK teenis sel hooajal jalgpalli esiliigas teise koha, kuid ei suutnud üleminekumängudes Premium liigasse murda, jäädes kahe mängu kokkuvõttes Tartu JK Tammekale 1:6 (0:5; 1:1) alla.