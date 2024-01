Rooba loobus JYP-i kaptenipaelast

Rooba loobus kaptenirollist omal soovil. "Arutasin seda treeneritega ja tunnen, et ma ei ole hetkel sellesse rolli kõige õigem mängija. Usun, et see on õige otsus nii klubile kui ka minule endale," selgitas Rooba JYP-i kodulehe vahendusel.

JYP-i peatreener Mikko Heiskanen tunnustas Rooba otsust. "Hindan väga kõrgelt seda, kui väärikalt Robi sellises olukorras käitus. Rääkisime sellest avameelselt kogu meeskonnaga ning loomulikult tahame sellise sammuga meeskonda aidata," märkis juhendaja.

Klubi esindusmeeskonna uueks kapteniks määrati 33-aastane Teemu Eronen. Asekapteni rolli võtab üle 29-aastane Juuso Vainio.

Viimased viis kohtumist kaotanud JYP on Soome meistriliigas 46 punktiga 14. ehk eelviimane. Järgmisena mängib JYP reedel kodus tabeli üheksanda meeskonna KalPaga.