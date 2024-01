Zverev tassis Saksamaa poolfinaali

Kreeka asus naisüksikmängu järel juhtima, kui maailma kaheksandal reketil Maria Sakkaril õnnestus 6:0, 6:3 jagu saada hiljuti tippsporti naasnud Angelique Kerberist. Viigiseisu tõi meesüksikmäng, kus maailma seitsmes Alexander Zverev seljatas 6:4, 6:4 resultaadiga maailma kuuenda Stefanos Tsitsipase.

Zverev võttis peagi reketi kätte segapaarismängus, alistades koos Laura Siegemundiga 6:3, 6:3 Sakkari ja Petros Tsitsipase ning viis Saksamaa poolfinaali, kus nad lähevad vastamisi võõrustajariigi Austraaliaga.

Zverev on turniiri jooksul võitnud kuuest matšist viis, ainus kaotus tuli tal vastu võtta alagrupis paarismängus Prantsusmaa käest. "Paar päeva tagasi ma ei olnud kindel, kas me üldse veerandfinaali jõuame või mitte. Tegin võistkonnale selgeks, et me väärime veerandfinaalis mängimist," ütles Zverev.

"See oli väga tähtis matš. Meie õlgadel oli suur raskus. Tuleb välja, et oleme väga ohtlikud, kui kaotusseisu jääme," lisas Siegemund.

United Cupi poolfinaalid toimuvad laupäeval. Teises vastasseisus kohtuvad omavahel Poola ja Prantsusmaa.