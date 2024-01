Eesti kurlingupaar alustas Kanadas võiduga

Kaldvee ja Lille esimeseks vastaseks oli Kanada paar Locke ja Perry, kelle üle saavutasid eestlased võidu tulemusega 7:3. Kaldvee ja Lill asusid kohtumist juhtima, võites esimeses voorus kaks punkti ning röövides vastaselt teises voorus kaks punkti. Viienda vooru järel oli eestlaste eduseis 6:2 ning kuuendas voorus röövis Eesti duo veel ühe punkti lisaks. Seitsmendas voorus sai vastane ühe punkti ning kohtumine lõppes Eesti võiduga 7:3.

Kaldvee ja Lille järgmiseks vastaseks on tugev Jaapani paar Koana ja Aoki, kes on eelmise Oakville'is toimunud turniiri võitjad. Maailma edetabelis asuvad jaapanlased viiendal kohal, kuid hooaja vaates on tegemist turniiri tugevaima paariga, kes on mänginud neljal slämmisarja turniiril ning need kõik ka võitnud.

Alagrupis mängitakse kokku viis mängu. Eestlaste alagrupis on tugevateks vastasteks Kanada paar Gionest ja Dejardins ning Lõuna-Korea esindus Kim ja Jeong.

Teistes alagruppides mängivad sellised eestlastele hästi tuttavad vastased nagu Perret ja Rios (Šveits), St.George ja Asselin (Kanada), maailma esinumbrid Matsumura ja Tanida (Jaapan), Westman ja Ahlberg (Rootsi), Weagle ja Epping (Kanada) ning Norra paarid Skaslien ja Nedregotten ning Roenning ja Braeden. Kaldvee ja Lill hoiavad maailma edetabelis endiselt kolmandat kohta.

Kanadas toimuv slämmisarja turniir Mixed Doubles Superseries on kuuest etapist koosnev võistlus, millest on kutsutud osa võtma parimad segapaariskurlingu võistkonnad. Parimad võistkonnad pääsevad Brantfordis toimuvale finaalturniirile.

Eelnevate turniiride tulemustega on Kaldvee ja Lill endale juba taganud koha slämmisarja finaalturniiril. Möödunud aastal tulid eestlased finaalturniiri võitjateks.