Suri Hispaania esimene naisolümpialane

Valero lahkumisest teatas Hispaania kergejõustikuliit (RFEA), lisades, et tunnustatud keskmaajooksja suri eelmise aasta lõpus saadud insuldi tagajärjel. "Meie hulgast on lahkunud naine, kes oli meie kergejõustiku ema ja esimene naisolümpialane," seisis RFEA avalduses.

Jooksmisega 8-aastasena alustanud Valero oli mitmekordne Hispaania meister erinevatel distantsidel (800, 1500, 3000 ja 5000 m) ja kahekordne maailmameister krossijooksus (1976, 1977).

Valerost sai Hispaania esimene naisolümpialane 1976. aastal, kui ta osales 20-aastasena Montreali olümpiamängudel, võisteldes 800 ja 1500 m distantsidel. Paraku hispaanlanna eeljooksudest edasi ei pääsenud ning aastaid hiljem tõdes ta AS-ile antud usutluses, et Montrealis joostud 1500 m oli tema karjääri üks kehvemaid etteasteid.

Valero sportlaskarjäär lõppes 1987. aastal. 2001. aastal valiti ta 20. sajandi parimaks Hispaania naissportlaseks.

