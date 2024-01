Maailma 13. reket jääb Austraalia lahtistelt eemale

28-aastasest ameeriklannast sai maailma üheksanda reketi Karolina Muchova järel teine tippmängija, kes on sunnitud aasta esimest slämmiturniiri väljaku kõrvalt jälgima. Kui Muchovat painab randmevigastus, siis Keys'ile tekitab muret õlg.

"Kahjuks olen hädas õlavigastusega ja arstid soovitasid mul tänavustest Austraalia lahtistest loobuda. Ilmselgelt see pole parim uudis hooaja alguses, kuid ma tean, et teen oma keha jaoks õige valiku," teatas Keys ühismeedias.

Hi everyone… Unfortunately I've been struggling with a shoulder injury & have been advised by my medical staff to withdraw from the @AustralianOpen this year. This obviously isn't the best news to start the tennis season, but I also know I'm making the right choice for my body.