Barcelona vajas võiduks hilist penaltit

Barcelona jäi kaotusseisu juba 12. minutil, kui Munir El Haddadi sahistas oma kasvatajaklubi võrku. Külalised viigistasid 55. minutil, mil täpne oli Ferran Torres ning otsustavaks sai teise poolaja 3. lisaminutil Barcelona kasuks määratud penalti, mille realiseeris Ilkay Gündogan.

HIGHLIGHTS: #LasPalmasBarça 1-2@FCBarcelona win it late thanks to a Gündoğan peno.#LALIGAEASPORTS | #LALIGAHighlights pic.twitter.com/d2jBHSkKXm